РИАМО - 16 дек. С 26 декабря сразу 200 автобусов с книгами выедут на маршруты в 46 городах Подмосковья, книги можно будет почитать прямо в дороге или взять с собой, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Только в Красногорске и Мытищах по городским маршрутам отправятся по 10 автобусов. Масштабную акцию буккроссинга организует министерство культуры Московской области», - отмечается в материале.

Книгами акцию снабжают городские библиотеки Московской области. В основном это классические произведения отечественной и зарубежной литературы, фантастика и детская литература.

В акции буккроссинга участвуют книги, которые списаны из библиотек, но находятся в хорошем состоянии.