РИАМО - 16 дек. В доме правительства Московской области состоялось праздничное мероприятие «Мы вместе», в рамках которого наградили талантливых детей-сирот из приемных семей и детских домов, а также специалистов служб сопровождения замещающих семей и органов опеки, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Мероприятие проходит в регионе уже третий раз. Мы в конце года с большим удовольствием награждаем отличившихся детей и отмечаем результаты работы наших коллег из служб сопровождения, а также детских домов и органов опеки. Участие с каждым годом принимает все больше гостей, сегодня на одной площадке собрались порядка 150 человек», — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

На сегодняшний день в регионе проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,8 тысячи детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях.

«Кроме этого, почти 8,5 тысяч детей проживают в семьях усыновителей. Все они нуждаются в нашем внимании и заботе. Работа в этом направлении ведется ежедневно, и мы планируем ее только усовершенствовать», – добавила министр.

По ее словам, прошедшее мероприятие направлено на выявление самых удачных практик в сфере попечительства и сопровождения приемных детей.