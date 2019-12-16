РИАМО - 16 дек. В России стартует вокальный конкурс «Новая звезда 2020», Подмосковье в нем представят две участницы, говорится в сообщении пресс-службы ТРК «Звезда».

На конкурс приедут самые яркие и талантливые участники из 85 субъектов России.

«Представлять Московскую область выпала честь двум певицам — Фрейман Елене и Никульниковой Карине (Карине Арбельяни)», — говорится в сообщении.

Первый тур стартует 31 декабря 2019 года. Полуфиналы и финал пройдут со 2 по 4 января 2020 года. Телезрители смогут поддержать понравившегося участника с помощью голосования.

Победу одержат два участника. 4 января пройдет награждение лучшего исполнителя, выбранного жюри — именитыми музыкальными экспертами. А 7 января состоится оглашение имени и вручение приза лучшему исполнителю, выбранному телезрителями.