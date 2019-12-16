РИАМО - 16 дек. Продолжается реставрация московского кинотеатра «Художественный», на сегодняшний день порядка 1 тысячи фрагментов декора здания находится на реставрации, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

Хорошо сохранившиеся лепные элементы расчищены и докомпоновываются реставрационными домазками. По ним сделают отливки, чтобы воссоздать элементы, которые сохранились не в таком хорошем состоянии.

«Мы всегда говорим, что реставрация – это, в первую очередь, внимание к деталям. Отдельное внимание уделяется элементам лепного декора - часть его деталей уже находится в реставрационных мастерских: капители пилястр зрительного зала, мужской маскарон главного фасада, гиппокампы. Там реставраторы трудятся над возвращением им исторического облика», - отметил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он также подчеркнул, что еще одна часть архитектурных деталей укрыта в интерьерах самого кинотеатра, так как их сохранность позволяет проводить реставрацию прямо в здании.

Кинотеатр «Художественный» — это объект культурного наследия регионального значения, поэтому все работы проходят под контролем специалистов Мосгорнаследия. Его реконструкцию планируется завершить в конце 2020 года.

Автором здания «Художественного» стал архитектор Николай Благовещенский, получивший заказ от московского предпринимателя Роберта Альберта Брокша в 1909 году. В 1912 году Федор Шехтель увеличил кинотеатр в объемах, поскольку спрос на кино был очень велик. Впоследствии здание также подвергалось изменениям, однако в основном сохранило свой облик. В 1987 году здесь был проведен ремонт, а в 1998 году усилены несущие конструкции.