РИАМО - 16 дек. Форум проектировщиков Московской области состоится 20 декабря в Marriott Grand Hotel в Москве, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Данный форум уже успел стать традиционным. Его ежегодно проводит комитет по архитектуре и градостроительству региона, участие принимают представители органов власти, ведущих проектных организаций, архитекторы и градостроители.

«Форум пройдет в обновленном формате под девизом «Города и перемены». Его главной темой станут современные модели развития городской среды, в частности, архитектурные концепции, которые разрабатываются для подмосковных городов», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Так, на форуме текущего года представят пилотные концепции пяти городов Московской области. Они были разработаны консоциумом во главе с Высшей школой экономики. Участники стратегической сессии обсудят перспективы нового вида градостроительной документации и его влияние на экономическое и социокультурное развитие городов.

Кроме того, в программу мероприятия войдут публичные дискуссии, в том числе на тему принципов и стандартов проектирования комфортного города и профессиональной деятельности. Речь пойдет о нормативно-правовом регулировании, ценообразовании, законе об архитектурной деятельности, профессиональных конкурсах.

«Отдельная сессия будет посвящена «цифровой революции» – предоставлению в цифровом формате госуслуг в области градостроительной деятельности, исследованию Big Data и их влиянию на городские изменения, информационное моделирование в проектировании, от концепции до жизненного цикла здания», - отмечается в материале.

Мероприятие пройдет по адресу: Москва, Тверская улица, 26/1. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.