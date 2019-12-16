РИАМО - 16 дек. «Мосгаз» обновил системы газоснабжения для более 50 тысяч московских квартир по региональной программе капремонта в 2019 году, работы продолжаются, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Столичные газовики участвуют в программе капремонта с лета 2017 года.

«Столичная программа капремонта рассчитана на 2015-2044 годы, в числе работ - замена внутридомовых систем газоснабжения, которую специалисты газового хозяйства Москвы ведут вот уже несколько лет. Замене подлежат внутридомовые газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет», — говорится в сообщении.

Генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев рассказал, что комплексные работы включают в себя замену кранов на современные аналоги с трехступенчатой защитой, установку диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок высокого качества с дополнительным ПВХ-покрытием. Это высоконадежные системы, обеспечивающие пожарную безопасность и защиту от «блуждающих» токов на долгие годы.

«За два года с момента начала участия в программе специалисты «Мосгаз» обновили системы газоснабжения в 456 столичных домах, произведена замена порядка 200 километров внутридомового газопровода. Реализация комплексных решений стала возможной благодаря поддержке жителей и столичных органов власти. Организация работ ведется при непосредственном взаимодействии с префектурами, управами, старшими по дому и жителями», - сказал Гасангаджиев.

2019 год стал самым активным в части обновления газовых сетей в рамках капремонта для «Мосгаза». Обновлена система газоснабжения для порядка 27 тысяч квартир, в 2018 году эта цифра составила около 18 тысяч квартир. Промежуточные итоги работы за 2019 год выглядят следующим образом: ВАО – 45 домов; ЗАО - 22 дома; САО – 23 дома; СВАО – 9 домов; СЗАО – 13 домов; ЦАО – 22 дома; ЮВАО – 14 домов; ЮЗАО – 3 дома; ЮАО – 29 домов.

Сейчас специалисты ведут работы в 22 столичных домах.

В 2020 году запланировано обновление систем газоснабжения около 500 столичных домов.