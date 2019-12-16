РИАМО - 16 дек. Возле станций метро и транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Москве выявили и пресекли 9,7 тысячи случаев незаконной торговли за 11 месяцев этого года, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».

«Основными точками притяжения для незаконных торговцев являются территории, прилегающие к станциям метрополитена, а также подземные пешеходные переходы. Как правило, торгуют товарами, не прошедшими необходимый контроль. Кроме того, цены на товары завышены, продавцы не платят налоги, что создает недобросовестную конкуренцию», – сказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

За незаконную торговлю предусмотрен штраф 5 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч для юридических лиц. С начала года около 5,6 тысячи случаев незаконной торговли пресекли на местах работники ГКУ «Организатор перевозок» проведением профилактических бесед с пожилыми людьми.

Почти по 3 тысячам нарушений были выписали административные штрафы на общую сумму более 14 миллионов рублей. 1,3 тысячи случаев выявили с помощью камер наблюдения, интегрированных в Единый центр хранения данных.

Возле станции метро «Театральная» и ТПУ «Белорусский», «Домодедовская», «Курская», «Проспект Мира», «Теплый Стан» было выявлено больше всего нарушений.

За 2019 год в Москве практически ликвидирована незаконная торговля возле метро и ТПУ в ЮВАО, ТиНАО, ВАО, ЮЗАО, СВАО. Благодаря проведенным профилактическим беседам, незаконная торговля снижается, нарушителям становится невыгодно нарушать закон.

Чаще всего в местах скопления незаконных торговцев отмечается антисанитария, там большая вероятность приобрести некачественную продукцию, есть риск обмана и возникновения различных заболеваний.

В преддверии Нового года отмечается увеличение нелегальных продавцов, так как в это время есть спрос на дешевые подарки, елочные игрушки, хвойные деревья и другие новогодние товары, чем пользуются нелегальные торговцы.

«Перед Новым годом мы отмечаем рост незаконных продавцов, поэтому усиливаем работу на крупных транспортно-пересадочных узлах в предпраздничный период. Просим пассажиров не совершать покупки у таких продавцов, потому что за их деятельность и за качество товаров никто не отвечает, они могут навредить здоровью и жизни покупателей», – отметил Павлов.