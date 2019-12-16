РИАМО - 16 дек. В Московской областной думе около 25 сельхозпроизводителей и фермеров из Подмосковья продемонстрируют свою продукцию 19 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Проведение в Мособлдуме в преддверии Нового года выставки стало уже приятной традицией. В этом году свою продукцию, изготовленную из местного сырья, привезут около 25 лучших сельхозпроизводителей и фермеров региона», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что подмосковные округа представят свои известные бренды и новую продукцию.

Гости выставки смогут купить к праздничному столу мясные деликатесы, различные сыры, молочные и рыбные продукты, кондитерские и хлебобулочные изделия, овощи, зелень, мед и пастилу, варенья и соленья.

«Участники выставки продемонстрируют гостям ассортимент товаров, ознакомят с деятельностью своих производств и проведут дегустацию продукции. Для наших аграриев это возможность продвижения и сбыта своей продукции», - отметил Разин.

По его словам, такие мероприятия по продаже качественной сельхозпродукции формируют отрасль, продвигают товар, задают тренды и стимулируют рост предприятия.

«В рамках выставки за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе будут отмечены лучшие предприятия отрасли региона дипломами, благодарственными письмами и почетными грамотами Московской областной думы», - заключил Разин.