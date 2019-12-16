РИАМО - 16 дек. Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья перед новогодними праздниками проверят места народных гуляний, массового посещения и общественных пространств, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Инспекторы обратят особое внимание на содержание скверов, парков, площадей, центральных улиц городских округов, где будут установлены новогодние ели, откроются рождественские ярмарки и елочные базары», - сказал Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что перед Новым годом все общественные зоны нужно привести в порядок в соответствии с законодательством. Проверки проводятся с целью сделать празднование комфортным и безопасным.

«Надзорные действия инспекторы продолжат и в дни январских каникул, так как чистота и порядок должны соблюдаться независимо от сезона и даты», - отметил Баженов.