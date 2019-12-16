РИАМО - 16 дек. Спасатели Ленинского территориального управления 14 декабря вызволили молодого человека, застрявшего в Сьяновских каменоломнях недалеко от села Новосьяново городского округа Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Группа ребят позвонила в экстренную службу, сообщив, что один из их друзей застрял в узком проеме пещеры.

«На место прибыли спасатели Роман Михеев и Сергей Копытин. Около входа толпилась группа ребят, которые сказали, что не смогли своими силами освободить товарища. Работники «Мособлпожспас», имея опыт работы в узких и замкнутых пространствах, оперативно спустились по лестнице в колодец под названием «Кошачий глаз», - сказал начальник 214-й пожарно-спасательной части Дмитрий Еремкин.

Он добавил, что спасатели несколько минут двигались по катакомбам к пострадавшему парню. Потом с помощью кувалды и зубила они расширили расщелину, где находился 16-летний молодой человек, и вывели его на поверхность.

По его словам, посещение Сьяновских пещер является опасным, так как никто не может гарантировать безопасность жизни людей.

«Посещение пещер – неоправданно рискованная прогулка. Но, к сожалению, Сьяновские пещеры являются излюбленным местом для экстремалов. Подобное времяпрепровождение требует большой подготовки. Идти необходимо обязательно с проводником, соблюдая правила безопасности», - отметил Еремкин.

Он сказал, что люди, которые лезут через узкие туннели и погружаются в подземные воды, играют в смертельную игру. Пещерный мир часто жестоко наказывает таких экстремалов.

Сьяны - это знаменитые Подмосковные пещеры. Сьяновские пещеры были созданы людьми, но иногда встречаются карстовые полости и воронки. С 17 по 19 века там велась добыча известняка для строительства белокаменной Москвы. Общая длина изведанных пещер и шахт - около 30 километров.