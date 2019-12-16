РИАМО - 16 дек. Доследственную проверку проводят в городском округе Истра по информации, представленной в эфире одного из федеральных каналов, об отключении электроснабжения в дачном поселке округа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Московской области.

«В понедельник в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о жителях одного из дачных поселков в городском округе Истра, которым периодически приходится жить без электричества по вине бывшего председателя дачного некоммерческого партнерства», - говорится в сообщении.

По информации СМИ, бывший председатель оформил в собственность местные электросети, водопровод и дороги, и теперь отключает местным жителям электроснабжение за неуплату долгов.

Из-за отключения электричества в поселке остановлены и другие источники жизнеобеспечения, такие как водонапорный узел и канализационная подстанция.

По данному факту была организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.