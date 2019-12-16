РИАМО - 16 дек. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Сергиево-Посадским государственным историко-художественным музеем-заповедником в отношении ООО «Промбизнес» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

«Учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок ООО «Промбизнес» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на закупку автомобиля Газель (7 мест)», - говорится в сообщении.

Объективных причин для таких действий компания не нашла.

Управление признало действия компании незаконными и приняло решение включить ее в реестр недобросовестных поставщиков.