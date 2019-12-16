РИАМО - 16 дек. На треть уменьшилось количество погибших в ДТП по сравнению с прошлым годом на Егорьевское шоссе, которое является одной из самых аварийных дорог в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На особом контроле министерства стоят десять вылетных магистралей Подмосковья, являющихся дублерами федеральных трасс – это дороги с высокой интенсивностью движения, в том числе грузового транспорта. В этом году на одной из таких дорог – Егорьевском шоссе – на 40% снизилось количество погибших в дорожных происшествиях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

На Егорьевском шоссе в 2019 году погибли 14 человек, в 2018 году – 24. В целом на десяти вылетных магистралях смертность сократилась на 26%.

Также на этом шоссе снизилось количество погибших при наезде на пешеходов. В прошлом году погибли семь человек, в этом – три пешехода.

В 2017 году началось комплексное обустройство Егорьевского шоссе элементами безопасности. Были установлены 830 дорожных знаков, около 75 километров металлических и перильных ограждений, более 60 Г-образных опор со знаками. Также построили 6,5 километра линий наружного освещения и 1,3 километра новых тротуаров.

Кроме того, в шести поселках снизили скоростной режим до 50 километров в час, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. Сигнальные столбики установили на осевой разметке шоссе, устроили переходно-скоростные и шумовые полосы, переоборудовали восемь остановок общественного транспорта.

В 2019 году на участках шоссе построили около 13 километров новых линий наружного освещения. В эксплуатацию новую линию введут после заключения контрактов на поставку электроэнергии.

На вылетных магистралях в этом году установили порядка 50 знаков на Г-образной опоре, более 570 дорожных знаков, около 10 километров барьерных, 1 километр пешеходных и 11,5 тросовых ограждений, построили 15,5 километров тротуаров, более 20 километров линий наружного освещения, нанесли восемь шумовых полос.