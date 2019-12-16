РИАМО – 16 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года, он вступит в силу с 1 января 2020 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону, заморозка отчислений продлевается еще на год — до 2022-го включительно. Ранее она должна была действовать до 2021 года включительно.

Кроме того, документ обязывает ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.