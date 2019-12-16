РИАМО - 16 дек. В Москве завершили проходку перегона между стациями «Проспект Вернадского» и «Улица Новаторов» на юго-западном участке Большой кольцевой линии метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Готов тоннель между станциями «Проспект Вернадского» и «Улица Новаторов» БКЛ. Участок протяженностью 1208 метров построил ТПМК «Галина». На юго-западном участке кольца осталось построить последний однопутный тоннель между «Аминьевским шоссе» и переходной камерой», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В скором времени строители начнут монтировать инженерные системы на юго-западном участке БКЛ. По словам гендиректора УК по строительству новых линий и станций московского метро АО «Мосинжпроект» Марса Газизуллина, на данный момент на трех станциях участка ведутся монолитные и гидроизоляционные работы.

Строительство станций «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект» и «Аминьевское шоссе», а также проходку перегонных тоннелей на юго-западном участке БКЛ ведет китайская корпорация CRCC.

Общая длина БКЛ составит 70 километров, на ней будет 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.