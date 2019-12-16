РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на торжественной церемонии подведения спортивных итогов 2019 года «Триумф» наградили около 80 спортсменов и тренеров, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации горокруга.

В понедельник в УСЦ «Юность» состоялась торжественная церемония подведения спортивных итогов 2019 года «Триумф». Церемония проводится четвертый год как самое важное мероприятие в области физической культуры и спорта в округе. В ней приняли участие глава Подольска Николай Пестов, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, заслуженный работник физической культуры РФ, советник министра спорта РФ, кавалер Олимпийского ордена Владимир Пантелев, депутат Мособлдумы Павел Максимович и другие почетные гости.

«В рамках церемонии наградили около 80 лучших спортсменов, тренеров и работников сферы физической культуры и спорта, добившихся высоких результатов в 2019 году. Глава Подольска Пестов первым вручил почетный знак «Добро и милосердие» президенту и основателю федерации кекусинкай-каратэ Подольска Владимиру Смолянкину. Знак отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» II степени получила двукратная чемпионка мира, обладательница мирового рекорда по пожарно-прикладному спорту Ирина Демидова», - сказал собеседник агентства.

По его словам, Фетисов вручил знак и удостоверение спортивного звания «Мастер спорта России международного класса» чемпиону мира и Европы по кикбоксингу Борису Шикунову, знак и удостоверение «Мастер спорта России» победителю всероссийских соревнований по спортивной гимнастике Даниилу Ладохину и еще ряду спортсменов.

Пантелеев знаком «За заслуги в развитии физкультуры и спорта в Московской области» наградил директора УСЦ «Юность» Олега Паскаря, знаком «Спортивная доблесть» III степени министерства физической культуры и спорта Московской области президента федерации кикбоксинга Подмосковья, подготовившего чемпиона мира и Европы по кикбоксингу.

«Это плод большой работы почти 400 тренеров и инструкторов, которые работают с жителями в учреждениях по физической культуре и спорту в Подольске. Сегодня в Подольске спортом живет больше 120 тысяч человек в возрасте от 3 до 79 лет. Более 30 тысяч человек занимается профессионально. Результаты, которых мы добиваемся, говорят о том, что спортивные традиции, заложенные нашими ветеранами, живут и укрепляются», - сказал Пестов.