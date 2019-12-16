РИАМО - 16 дек. В ходе проверок с 9 по 15 декабря строек Подмосковья Главгосстройнадзор выявил 332 нарушения, из которых застройщики устранили 316, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 189 нарушений строительных норм и правил», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что в порядок привели 48 строительных площадок, ликвидировали 43 нарушения порядка ведения исполнительной документации, оформили разрешительную документацию на два объекта, а также устранили 34 иных нарушения.

Ведомство проверило за неделю 218 строящихся объектов.