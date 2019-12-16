РИАМО – 16 дек. Режиссер концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко, рассказал, почему из эфира исчезло слово «протесты» в песне «Би-2», сообщает РИА Новости.

Концерт вышел в эфир на телеканале «Россия-1». Из песни сайд-проекта группы «Би-2» «Куртки Кобейна» пропало слово «протест». Песню исполняли музыканты «Би-2», а также Леонид Агутин и певица Manizha.

«Случившееся — досадный технический брак. Церемония проходит с живым звуком, поэтому такие ситуации возможны», — рассказал режиссер.

При этом сотрудник пресс-службы ВГТРК пояснил, что сам телеканал получил от организаторов уже готовую версию для телевидения и не правил ее.