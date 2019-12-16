РИАМО - 16 дек. Племенное животноводство Подмосковья и перспективы его развития обсудили на семинаре в Ногинске, предпринимателям рассказали, как не допустить нарушений, работая в этой сфере, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Специалисты из 9 племенных сельскохозяйственных организаций Подмосковья поделились с предпринимателями опытом. Обсуждались важные вопросы осуществления надзора в области племенного животноводства с тем, чтобы повысить генетический потенциал крупного рогатого скота в регионе, улучшить продуктивные и племенные качества животных», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия московской области Андрей Разин.

Участникам рассказали об основных аспектах осуществления госнадзора в области племенного животноводства, необходимости обеспечения ежемесячного контроля молочной продуктивности коров с определением процентом белка и жира в молоке, поддержания уровня воспроизводства не ниже 80% для племенных заводов и 83% для племенных репродукторов, обеспечении ежегодной реализации племенного молодняка.

Также участникам семинара напомнили о недопущении реализации племенного молодняка без оформления племенных свидетельств и генетического исследования на подтверждение происхождения.

Участникам рассказали о новых поступлениях племенных быков-производителей, потомков лучших представителей мировой селекции, имеющих высокую геномную оценку не только по продуктивным качествам, но и по продуктивному долголетию потомства.

«Очень важен диалог между специалистами в области молочного животноводства с сельхозпроизводителями, научными организациями и представителями власти. Такое тесное сотрудничество позволяет эффективно работать в общей системе племенного молочного скотоводства региона», - добавил Разин.