РИАМО – 16 дек. Министерство труда и социальной защиты РФ предложило в три раза уменьшить срок выдачи материнского капитала, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В документе предлагается сократить срок рассмотрения заявление на получение материнского капитала с одного месяца до 12 дней. Кроме того, предлагается уменьшить срок получения маткапитала с 10 дней до трех», — говорится в сообщении.

Также предполагается уменьшить срок проверки документов, необходимых для получения материнского капитала, до пяти дней. Сейчас срок – 14 дней.

Ранее Владимир Путин заявил, что в 2020 году размер маткапитала вырастет на 3,8% и составит 466 тысяч рублей.