РИАМО - 16 дек. По улицам подмосковной Коломны начал курсировать праздничный «трамвай желаний», он ездит по специальному экскурсионному маршруту, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В Коломенском городском округе в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» пройдет более 250 мероприятий – культурно-массовых, спортивных, молодежных и туристических. Одним из первых был запущен необычный экскурсионный трамвайный маршрут», - отмечается в материале.

Первыми пассажирами необычного трамвая стали местные школьники и глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

Этот трамвай легко узнать — у него яркое праздничное оформление, а в салоне находятся сказочные персонажи. Пропуском в него служат билеты с символикой проекта «Зима в Подмосковье».

Его пассажиры получают не только массу эмоций, но и сувениры на память, а также фирменное угощение «вкусные шпалики» во время музыкальной паузы. Кроме того, в рамках поездки проходит розыгрыш счастливого билета – «счастливчик» получит подарок. Для именинников и молодоженов предусмотрен эксклюзивный подарок.

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