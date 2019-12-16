РИАМО - 16 дек. Закон о запрете продажи алкоголя на розлив в жилых домах примет 19 декабря Мособлдума, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Тема «наливаек» уже неоднократно поднималась региональным парламентом. От наших жителей часто поступают жалобы на нарушение общественного порядка в подобных заведениях. Владельцы таких торговых точек целенаправленно приобретают квартиры на первых этажах домов и переводят их в нежилые помещения», - сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что люди, злоупотребляющие алкоголем, приобретают его в этих местах и мешают жителям ближайших домов, поэтому новый закон призван снять социальное напряжение.

Новый законопроект запретит продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на розлив в нежилых пристройках многоквартирных жилых домов, вход в которых находится со стороны двора или торца, а также в помещениях, переведенных из жилого в нежилое.

Запрет не коснется розничной продажи алкоголя в кафе, ресторанах и других местах общепита.

Брынцалов отметил, что Мособлдума по итогам круглого стола отправила свои замечания к федеральному законопроекту об ограничении деятельности «наливаек», где предложила дать возможность регионам самостоятельно устанавливать минимальную площадь залов обслуживания в общепитах в МКД.