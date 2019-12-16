РИАМО - 16 дек. В подмосковном Воскресенске объявили конкурс на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции стадиона «Химик», открытого еще в 1957 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Завершить работы по реконструкции и ввести объект в эксплуатацию обновленного спортивного комплекса планируют в 2021 году.

«Стадион «Химик» <…> стал любимым местом проведения досуга и занятий спортом и физкультурой для воскресенцев. Стадион с травяным покрытием, обязательные беговые дорожки вокруг него, места для прыжков в длину и высоту, - все как положено. И все эти десятки лет спортивный комплекс, где также были устроены площадки для игры в городки, баскетбол и волейбол, никогда не пустовал, - зимой и летом воскресенцы приходили сюда позаниматься спортом, поболеть за любимую команду», - отмечается в материале.

На сегодняшний день износ объекта составляет 100 %. Стадион находится в областной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» с финансированием из средств областного и местного бюджетов.

В рамках реконструкции на стадионе планируют уложить новое травмобезопасное покрытие беговых дорожек, всесезонный газон с подогревом. Также планируется обустроить раздевалки и душевые под трибунами, которые также поднимут.