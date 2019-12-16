РИАМО - 16 дек. Огни на главной городской елке зажгли в Серпухове, гостям показали представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Для детей и взрослых была организована интересная программа с театрализованным представлением и праздничной анимацией. <…> Для желающих подкрепиться на территории работала зона фудкорта, где можно было отведать горячего чая и традиционные для этого времени года сладости», — говорится в сообщении.

Гости смогли сфотографироваться в красивых фотозонах. В конце праздника у главной елки провели дискотеку.

Еще одна городская елка засверкала огнями на площади Владимира Храброго. Там также показали анимационную программу. Всего народные гулянья на выходных посетили более 8 тысяч человек.

В праздничных мероприятиях приняла участие глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая.

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