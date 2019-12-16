РИАМО - 16 дек. Руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина участвует в федеральном совещании Минэкономразвития с руководителями региональных органов исполнительной власти на тему «Развитие туризма в России», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

Мероприятие проходит с 16 по 17 декабря включительно. В рамках первого дня совещания участники обсуждали перспективы и проблематику развития отрасли: электронные путевки, единый реестр туроператоров, законы о хостелах, туристическом жилье, о гидах и другие.

«На второй день запланировано проведение четырех тематических сессий: повышение конкурентоспособности, стимулирование спроса, государственная поддержка и совместные проекты. В рамках первой сессии участникам совещания расскажут о мерах Ростуризма по созданию конкурентоспособного туристского продукта в регионах страны, единой коммуникационной политике и PR возможностях», — говорится в сообщении.

На второй сессии «Стимулирование спроса» заявлены следующие темы: туристский бренд России, тренды и тенденции развития турпродуктов в маркетинге, ключевые результаты по итогам 2019 года, международные выставки на 2020 год, основные предпосылки и направления продвижения в 2020 году. После сессии пройдет часовая лекция приглашенного эксперта Академии Яндекса на тему «Современные туристы, тенденции и новации».

Третья сессия «Государственная поддержка» будет посвящена субсидиям на обеспечивающую инфраструктуру, государственно-частному партнерству, субсидиям туроператорам за иностранных и российских туристов, а также грантовой поддержке.

В заключительной четвертой сессии «Совместные проекты» представители ТИЦ расскажут об экспертном совете и «Национальных брендовых маршрутах», гастрономической карте России и деятельности туристско-информационных центров.