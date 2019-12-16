РИАМО - 16 дек. Компанию «ВИА-Групп» из Солнечногорска оштрафовали на 170 тысяч рублей за нелегальную свалку лома бетона, асфальта и кирпича, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Свалку компания оптовой торговли сделала в деревне Мошницы.

«На участке земель, предназначенных для гражданского строительства, организована насыпь грунтов и строительных отходов высотой до метра. Обследование показало, что свалка состоит из лома бетона, асфальта и кирпича, отходов тары и упаковки, а также утильных автопокрышек. Площадь незаконного размещения превысила 6 тысяч квадратных метров, объем отходов – 2655 кубометров», — говорится в сообщении.

За это нарушение компания оштрафована на 170 тысяч рублей. Специалисты Минэкологии завершают расчет ущерба, причиненного окружающей среде.