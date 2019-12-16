РИАМО - 16 дек. Министерство экологии обнаружило, что товарищество собственников жилья (ТСЖ) «Поляна в Ново-Никольском» спускает канализационные стоки в ручей, впадающий в приток реки Баньки, за это сообщество ждет крупный штраф, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Товарищество, управляющее коттеджным поселком «Красногорская усадьба» в селе Ново-Никольское городского округа Красногорск, уличено в загрязнении водного объекта», - говорится в сообщении.

Расследование Минэкологии показало, что канализационные стоки из поселка поступали в канализационно-насосную станцию (КНС), которая не работала.

Под зданием КНС проложен трубопровод, по которому неочищенные стоки поступали в ручей, являющийся притоком реки Баньки.

Представители ТСЖ должны будут подписать протокол об административном правонарушении, согласно которому их ждет крупный штраф.