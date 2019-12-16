РИАМО - 16 дек. Сотрудники Россельхознадзора остановили в аэропорту Домодедово поставку говядины из Аргентины, срок годности продуктов не соответствовал ветеринарному сертификату, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В аэропорту Домодедово на СВХ ООО «Домодедово-Карго» было приостановлено оформление говядины охлажденной, весом почти 5 тысяч килограммов, поступившей из Аргентины», - говорится в сообщении.

Когда специалисты провели ветеринарный контроль, то обнаружили, что в ветеринарном сертификате стояли даты производства с 31 октября по 25 ноября. Но среди продукции одна партия, вес которой составлял 13,4 килограмма, была с датой производства 23 октября, что не соответствовало данным сертификата.

Погрузку говядины на борт самолета запретили.