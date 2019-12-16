РИАМО - 16 дек. Утром в понедельник в Москве рост количества машин, приезжающих из-за МКАД, составил 100 тысяч авто, в преддверии праздников все больше автомобилистов из Подмосковья и других близлежащих регионов приезжают в столицу, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Пик загруженности дорог в Москве придется на период с 23 по 29 декабря. Число автомобилей на улицах города начнет снижаться уже вечером 30 декабря, а к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно. Будут возможны лишь локальные заторы у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

«Количество поездок внутри города выросло на 15%. Это связано с ростом покупательской и досуговой активности. Горожане совершают большое количество поездок в магазины, торговые центры, а также посещают различные праздничные мероприятия, которые проходят на площадках по всему городу. С приближением новогодних праздников ежегодно возрастает спрос на парковку в Москве. Так, например, за прошедшие выходные количество парковочных сессий увеличилось на 5%», - говорится в сообщении.

Растет и количество поездок на общественном транспорте, в том числе на Московских центральных диаметрах. Только за прошедшую неделю рост составил 10%. Это связано с эффективностью городского транспорта — он экономит деньги и время.

В конце декабря в центре столицы намерены ввести ряд ограничений Это связано с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут в Москву для участия в новогодних праздничных мероприятиях. Ухудшение погодных условий и сильные снегопады могут также сильно осложнить ситуацию.

Ожидается, что в предновогодние дни загруженность дорог будет наблюдаться не только в утренние и вечерние часы пик, но и в дневное время. Так, загруженность дорог днем будет достигать 6-7 баллов, а вечером — 8-9 баллов.

«Рекомендуем водителям заранее ознакомиться с перекрытиями на новогодние праздники в центральной части города. Вся информация будет опубликована на Едином транспортном портале», - добавляется в материале.