РИАМО - 16 дек. Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина проведет мастер-класс по авкааэробике для участников проекта «Активное долголетие» в Рузе, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«17 декабря во дворце водных видов спорта состоится мастер-класс по авкааэробике с трехкратной олимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта по синхронному плаванию Ольгой Брусникиной», - говорится в сообщении.

На мастер-класс пригласили более 100 участников проекта «Активное долголетие» из 14 городских округов.

Мероприятие начнется в 11:30 по адресу: улица Северный микрорайон, дом 10.