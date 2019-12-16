РИАМО - 16 дек. Для участников проекта «Активное долголетие» 17 декабря в парк-отеле «Воздвиженское» города Серпухов пройдет мастер-класс «Варежки от бабушки», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«На мероприятие приглашены более 100 участников проекта «Активное долголетие». Специальные гости - актриса Галина Стаханова и заместитель директора Российского геронтологического научного центра Надежда Рунихина», - говорится в сообщении.

Для участников мастер-класса подготовлены занятия по вязанию в технике Swing Knitting, «Энтерлак» и «Нукинг».

Старшее поколение не только посмотрит на работы мастеров, среди которых будет вязание, плетение на коклюшках, плетение поясов, шерстяная акварель, плетение на рамках, но и сможет поучаствовать в коллективной работе «Добрый шарф».

«Добрый шарф» - это проект по изготовлению шарфа и варежек с символикой «Активного долголетия». Можно будет и связать индивидуальные варежки, украсив по своему желанию.

Варежки, связанные на мероприятии, передадут детям в социально-реабилитационные центы и детские дома-интернаты.

Мастер-классы начнутся в 10:00 в парк-отеле «Воздвиженское» дома отдыха «Авангард» города Серпухов.