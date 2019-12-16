РИАМО - 16 дек. На юго-востоке Москвы вечером в понедельник произошла авария, пешеход попал под колеса машины на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Ферганском проезде в районе дома 2/32 около 17:00.

«Автомобилист наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал пешеход», — говорится в сообщении.