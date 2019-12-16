РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. В центральный офис МосОблЕИРЦ в Люберцах на минувшей неделе обратилось около 1,7 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В основном обращения связаны с вопросами перерасчета по фактическим показаниям и передаче данных индивидуальных приборов учета воды и электроэнергии, разъяснения по начислениям, отображенным в Едином платежном документе, получения справок об отсутствии задолженности и финансово-лицевых счетов.

«С 9 по 14 декабря количество обратившихся в центральный офис МосОблЕИРЦ составило 1678 человек, что несколько выше по сравнению с предыдущей неделей. Эта цифра объясняется завершением года и желанием жителей произвести оплату имеющейся задолженности», - сообщила заместитель руководителя информационно-расчетного центра в городском округе Татьяна Ефременко.

Она добавила, что среднее количество посетителей в день составило 279 человек.

Прием населения в центральном офисе МосОблЕИРЦ в Люберцах осуществляется в девяти окнах. На этой неделе в зале дополнительно начали работать два специалиста для оказания консультационных услуг. Также в зале установлено три терминала и касса для приема наличных платежей.

В выходные дни прием жителей осуществляется в двух офисах - на Октябрьском проспекте в Люберцах и в поселке Красково.