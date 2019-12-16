РИАМО - 16 дек. В ночь на 17 декабря на 62-м километре трассы М-7 «Волга» возле села Богослово в Подмосковье временно перекроют движение из-за строительных работ на ЦКАД, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

«В 00:00, 03:30 и 04:30 движение на участке приостановят на 30 минут для безопасного проведения монтажных работ на строящемся путепроводе ЦКАД. Объезд возможен через Электросталь, Павловский Посад и Кузнецы с выездами на федеральную трассу на 55-м и 69-м километрах», – говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.