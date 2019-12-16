РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. В подмосковных Люберцах обладательницей статуэтки победителя и звания «Хрустальный голос Октябрьского» стала Алиса Степаненко, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В культурно-досуговом центре городского округа Люберцы 15 декабря состоялся финал вокального конкурса «Хрустальный голос Октябрьского». На итоговом концерте участники исполнили песни о зиме.

«По итогам последнего тура, который состоялся 15 декабря, обладательницей статуэтки победителя и звания «Хрустальный голос Октябрьского» стала Алиса Степаненко. Призы зрительских симпатий достались Марии Литовко и Алексею Петрунину», - говорится в сообщении.

Всем участникам конкурса были вручены грамоты, сладкие подарки и игрушки. Вокальный конкурс проходил по аналогии с телевизионным проектом «Голос». На «слепых» прослушиваниях из 30-ти человек в финал прошли 15. Вокалистов распределили по пяти командам. Наставники готовили их к участию в каждом из трех туров.