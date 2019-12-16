РИАМО - 16 дек. Около 20 миллиардов рублей направлено в 2019 году на покупку контейнеров, мусоровозов и строительство комплексов переработки в Подмосковье, заявил генеральный директор УК «Региональный оператор» Святослав Полянский.

«В 2019 году регоператор «РТ-Инвест» в оборудование контейнерных площадок, закупку мусоровозов и строительство комплексов переработки инвестировал порядка 20 млрд рублей», - сказал Полянский на пресс-конференции «Формирование новой системы обращения с отходами в Московской области».

Он отметил, что, помимо создания необходимой инфраструктуры, компания активно занимаемся цифровизацией отрасли.

«Наша система «АИС-Отходы» позволяет контролировать вывоз и доставку ТКО в режиме онлайн. Сегодня сторонний мусоровоз не может попасть на комплекс сортировки, если на него не выписан электронный талон», - заключил Полянский.