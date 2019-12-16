РИАМО - 16 дек. В городском округе Власиха для школьников работает военно-патриотический клуб «Илья Муромец», его воспитанники уже нашли останки 385 погибших в годы Великой Отечественной войны, а также смогли установить имена 31 из них, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Власиха.

«Воспитанники клуба участвуют в соревнованиях по полевой стрельбе, стоят в почетном карауле, изучают военные науки, рукопашный бой, ходят в походы и занимаются поисковой работой – находят останки солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ребятами найдено 385 бойцов, имена 31 из них были установлены, а некоторое останки погибших возвращены родственникам», — говорится в сообщении.

Школьники также участвуют в исторических реконструкциях. Учащиеся школы имени Попова под руководством Леонида Мельникова были задействованы в реконструкции боя 1941 года около деревни Дунино.

«Это далеко не первое мероприятие подобного характера, в котором приняли участие воспитанники клуба. Ребята давно выезжают на такие постановки боев. В конце ноября они также приняли участие в военно-мемориальном мероприятии «Рассвет победы» в селе Иславское», — отмечается в сообщении.

На занятия в клуб приходят в основном ребята старше 11 лет.

«Они уже осознают свою ответственность и с душой подходят к этому непростому и очень важному делу – хранить память о подвигах героев прошлого и передавать ее из поколения в поколение», — заключается в сообщении.