РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. В подмосковных Люберцах 17 декабря состоится муниципальный этап конкурса хореографических коллективо, мероприятие пройдет во Дворце детского творчества, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«17 декабря во Дворце детского творчества состоится муниципальный этап областного конкурса хореографических коллективов. Конкурс пройдет в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии». Мероприятие начнется в 14:30», – говорится в сообщении.

В нынешнем году танцоры будут выступать либо сольно, либо в составе коллективов до 6 человек. В конкурсной программе заявлено более 30 участников из 11 школ городского округа Люберцы. Своими номерами зрителей и членов жюри порадуют ансамбли «Галактика», «Багира», «Мечта» и солисты Варвара Проказова, Ульяна Акифьева и другие.

Победители будут выбраны по двум возрастным категориям. Областной этап конкурса пройдет в Краснознаменске 29 февраля.