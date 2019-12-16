РИАМО - 16 дек. Более 60 мегабаков планируют открыть в Подмосковье до конца 2020 года, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.
«Мы хотим в течение года открыть 64 (мегабаков – ред.) во всех муниципальных образованиях», - сказал Хромушин.
Он отметил, что в крупных муниципалитетах могут открыть две-три такие площадки.
Ранее в Рошале установили первый из пяти пилотных пунктов приема коммунальных отходов, предназначенных для вторичной переработки Recycle Depot (рециклинговое депо) «Мегабак».
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