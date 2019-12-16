РИАМО - 16 дек. Иномарка Kia сбила пешехода на Бескуднековском бульваре в районе дома №46, ему потребовалась медпомощь, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Сегодня в 14:05 на Бескуднековском бульваре <…> водитель, управляя автомобилем Kia, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении.

Пешеход в результате аварии пострадал, его госпитализировали в медучреждение.