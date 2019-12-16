РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. В подмосковных Люберцах стартовал флешмоб «Зарядка с депутатом», первым ее провел для школьников депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско и региональная общественная организация «РосМолСпорт Московской области» 16 декабря в гимназии №5 Люберец дали старт новому флешмобу «Зарядка с депутатом». Дмитрий Валентинович выбрал для своего выступления совсем «новый» для себя вид спорта – силовой экстрим, с которым успешно справился», – сказал Агаджанян.

По его словам, после этого депутат совместно с директором гимназии Ларисой Левушкиной провел общеукрепляющую зарядку на все группы мышц для учащихся.

«В рамках флешмоба депутату любого уровня предлагается провести зарядку в образовательном учреждении России на уроке физкультуры. Необходимым условием участия является показательное выступление. Формат зарядки остается на выбор народного избранника», – отметил Агаджанян.

Он подчеркнул, что организаторы призывают депутатов всех уровней поддержать данный флешмоб, который будет продолжаться в течение года. Мероприятие организовано при поддержке спорткомитета Люберец.