РИАМО - 16 дек. Москва возглавила Национальный рейтинг прозрачности закупок, столица в этом рейтинге является лидером уже несколько лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Лидерство в Национальном рейтинге прозрачности закупок Москва удерживает на протяжении нескольких лет, это свидетельствует о четкой системной работе контрактной сферы, понимании перспектив развития в условиях стремительно меняющегося законодательства и цифровой трансформации, а главное – готовности реагировать на возникающие вызовы», — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В топ-10 рейтинга также есть партнеры Москвы по масштабированию проекта «Портал поставщиков». Это, например, Ханты-Мансийский АО, Архангельская, Тамбовская области.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что оценка объективная, анализ проводили по 40 критериям.

«Важно, что в этом году при анализе особое внимание уделялось существующим трендам в области закупочной деятельности по использованию соискателями современных инструментов осуществления закупок и эффективности мер по поддержке участников среднего и малого предпринимательства. Контрактная система Москвы в этом отношении старается быть лидером, при этом готова делиться наработанными практиками», — заключил Дегтев.

Повышению прозрачности госзаказа способствовало переведение закупок в электронный вид. Это также расширяет конкуренцию, пояснил председатель организационного комитета проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» Виктор Симоненко.