РИАМО - 16 дек. На базе киноцентра «Октябрь» в Москве запустили программу под названием «Шедевры мирового кинематографа», в рамках которой будут проводиться спецпоказы киноклассики, говорится в сообщении пресс-службы сети кинотеатров «КАРО».

«Расписание подготовили на весь декабрь и январские каникулы, однако программа будет обновляться и дополняться. Цель программы «Шедевры мирового кинематографа» — сделать классику доступной для каждого», - говорится в сообщении.

Так, зрителям представят фильмы «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, «Ватерлоо» Сергея Бондарчука, «Карнавальную ночь» Эльдара Рязанова. Будут показаны также «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Город Зеро» Карена Шахназарова, «Кубанские казаки» Ивана Пырьева, «Парад планет» Вадима Абдрашитова и «Дядя Ваня» Андрея Кончаловского. Также в программу вошел фильм-балет «Спартак» Вадима Дербенева и Юрия Григоровича и советско-японская картина «Дерсу Узала» культового режиссера Акиры Куросавы.

Представлены также ставшие классикой фильмы зарубежных режиссеров разных лет. Так, на больших экранах можно будет увидеть скандально известную драму «Конформист» Бернардо Бертолуччи и «Мои черничные ночи» самобытного Вонга Карвая. Также в программу вошли мелодрама «Бассейн» Жака Дере, «Сломанные цветы» Джима Джармуша и другие культовые картины.

В «КАРО» уверены, что данная программа позволит глубже изучить феномен и историю кино, а также поможет школьникам и студентам. Кроме того, она подарит приятную ностальгию и удовольствие от просмотра ставших легендарными кинокартин.

«Эта программа продолжает просветительскую миссию проекта «КАРО.Арт». Представленные в ней картины — неотъемлемая часть современной культуры, и наша цель — донести эту культуру до зрителя, сделать мировые шедевры доступными каждому. Мы благодарны киноконцерну «Мосфильм» за предоставление фильмов, которые являются неоспоримой классикой отечественного кинематографа, а также всем дистрибуторам, поддержавшим этот проект», - отметил президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

Она также добавила, что в дальнейшем сеть намерена расширить данный репертуар и ввести такие показы на постоянной основе.