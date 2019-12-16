РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. В жилом комплексе «Томилино» в Люберцах неизвестные повредили три автомобиля, по данному факту проводится проверка, сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудница пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Инциденты произошли 12 и 14 декабря.

«Неустановленные люди испортили три автомобиля в ЖК «Томилино». Случаи порчи произошли в разных дворах», – сказал сотрудник.

Он добавил, что злоумышленник выцарапал ругательства, а также спустил шины и сломал зеркало одного из автомобилей. Заявление подал один владелец, у остальных – КАСКО.

«По данному факту проводится проверка», – заключила сотрудница.