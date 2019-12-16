РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В подмосковном Подольске до 12 января 2020 году будут проводить комплексную акцию «Зимние каникулы», в ходе которой будут проверять правила перевозки детей в транспорте и наличие у детей световозвращающих элементов, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

На территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск за 11 месяцев 2019 года произошло девять ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в них получили ранения различной степени тяжести девять несовершеннолетних, погибших нет. В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма на территории Московской области с 16 декабря по 12 января 2020 года проводят комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы».

«Для безопасности детей и подростков в дорожно-транспортной среде Госавтоинспекция проведет целевые профилактические мероприятия, направленные на повышение культуры поведения участников дорожного движения и обеспечения безопасности детей на дорогах. Особое внимание уделяют наличию световозвращающих элементов в одежде пешеходов, соблюдению правил перехода проезжей части и перевозки детей в транспорте», – говорится в сообщении.

За 11 месяцев 2019 года на дорогах Московской области зарегистрировано 496 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 12 детей погибли и 538 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число дорожных аварий с участием несовершеннолетних увеличилось на 1%, количество погибших сократилось на 40%, раненых осталось на уровне прошлого года.