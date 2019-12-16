РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Воспитанницы спортивной школы «Весна» в Подольске заняли первое место на открытом турнире по художественной гимнастике «Подольская метелица», сообщается на сайте администрации горокруга.

Открытый турнир по художественной гимнастике прошел в спортивном комплексе «Ирида» поселка МИС городского округа Подольск на выходных. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменок от 4 до 12 лет из Москвы, Серпухова, Чехова, Раменского и других городов Подмосковья. Побороться за награду турнира можно было в личном и командном зачетах.

«Критерии оценки – техника исполнения, артистичность, внешний вид и выбор музыкальной композиции. Честь городского округа Подольск отстаивали воспитанницы спортивной школы «Весна», они заняли первое место в своей возрастной категории», – говорится в сообщении.

Состязания важны как для участников, так и тренеров, в первую очередь это обмен опытом. После каждого турнира дети учат разные элементы художественной гимнастики, получают новые навыки, это идет на пользу работе.

Турнир третий год подряд организует подольская спортивная школа «Весна». Участие дает возможность спортсменкам получить от 3 юношеского до 2 взрослого разряда.