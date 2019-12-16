РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Инормарка влетела в отбойник на Егорьевском шоссе в поселке Красково Люберец, сообщается в группе «Люберцы за рулем» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник утром в этот же отбойник влетело такси и застряло там.

«Все тот же отбойник на Егорьевском шоссе, что и утром. Но теперь здесь BMW (застрял – ред.)», – говорится в сообщении.

По словам сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, информация о данных столкновениях с отбойником в ведомство не поступала.

«Вероятно, ДТП без пострадавших», – заключил сотрудник.