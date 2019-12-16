РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В подмосковном Подольске 22 декабря состоится праздник зажжения главной городской елки и встреча Деда Мороза, жители могут принять участие в костюмированном параде героев мультфильмов и выиграть приз за лучший костюм, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В воскресенье, 22 декабря, в 16:00 в сквере Поколений состоится праздник зажжения главной городской елки и встречи Деда Мороза. В программе игры, конкурсы, выступления творческих коллективов учреждений культуры, встреча со сказочными героями и персонажами из любимых мультфильмов. Герои мультфильмов парадным маршем пройдут к главной елке Подольска. Победителей костюмированного мультпарада ждут специальные призы от Деда Мороза», – говорится в сообщении.

Жителей Подольска всех возрастов пригласили стать участниками конкурса на лучший образ героя российского мультфильма и принять участие в костюмированном Мультпараде. Сбор участников конкурса в ярких костюмах в 15:30 у концертного зала администрации города на улице Кирова, 4.