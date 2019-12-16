РИАМО - 16 дек. Число синих контейнеров планируют увеличить в Подмосковье, кроме того, в регионе могут появиться баки для биоотходов, а также контейнеры с педалями, заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

С начала 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.

«Число контейнеров увеличится. Сегодня мы понимаем, что нам и 48 тысяч синих контейнеров не хватает. Люди активно начали разделять. <...> Мы обсуждали изменение формы контейнеров, чтобы у них была педаль. Но это дополнительная стоимость контейнеров, если мы поймем, что будет определенный уровень господдержки, то мы будем заказывать более удобные контейнеры», - сказал Хромушин.

Он также отметил, что в обязанности управляющей компании входит уплотнение отходов в баках.

«Возможно, в следующем году мы введем дополнительные баки для биоотходов», - заключил Хромушин.