РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. На территории Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска провели турнир «Строевые Выходные-2019», в котором приняло участие более 30 девушек из девяти регионов страны, сообщается на сайте предприятия.

«На территории испытательного полигона ЦНИИТОЧМАШ состоялись соревнования Межрегионального военно-патриотического турнира «Строевые Выходные-2019», в которых приняли участие девушки из девяти регионов страны. Приезжали более 30 человек из Анапы, Московской области, Оренбурга, Рязани, Самары, Ульяновска, других городов», – говорится в сообщении.

Девушки два дня пребывали на территории воинской части, прочувствовали армейский распорядок и быт, когда все действия только по команде, а передвижения – только строем, испытали на себе военную форму и обувь. На испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ изучили автомат Калашникова и выполнили учебные стрельбы из него. Участницы «Строевых Выходных» также ознакомились с выставкой исторического и современного оружия. Особой популярностью пользовались образцы, разработанные непосредственно в институте.

«Подобный турнир мы проводим в четвертый раз, но в этом году (в 2019 году - ред.) в нем впервые принимают участие девушки. Изначально проект задумывался как турнир для не служивших в армии юношей 18-24 лет с целью получения ими навыков первоначальной военной подготовки. Ребята изучали основы армейской службы, проверяли себя на стойкость, и в то же время испытывали массу положительных эмоций. Все это время мы получали немало писем от девушек, которые не понимали, почему их обходят стороной. И вот, наконец, их пригласили», – сказал руководитель проекта «Строевые Выходные» Антон Новохатний.

После просмотра фильма по истории предприятия девушки буквально засыпали сотрудников полигона вопросами, связанными с подробностями создания того или иного образца, его техническими характеристиками.